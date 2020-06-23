Минздрав Башкирии рассказал где лечат больных коронавирусом в регионе

Posted 23 июня 2020, 10:53
Published 23 июня 2020, 10:53
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
В Башкирии к 23 июня зафиксировано 5011 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+52 за последние сутки). Сейчас в стационарах республики лечение проходят 775 человек.
В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18 и 21, в клинике БГМУ, в РКБ имени Куватова, в больнице Демского района, в РКИБ, РКОД и РКПЦ.
В Стерлитамаке в больнице № 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Салавате, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, Кигинском и Месягутовском районах, Сибае, Ишимбае, Толбазах, Янауле, а также в Большеустьикинской ЦРБ.
Остальные пациенты находятся в Акъярской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Иглинской, Ишимбайской, Кармаскалинской, Кигинской и Кушнаренковской ЦРБ.
Напомним, о новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции не сообщается, число погибших по-прежнему осталось на уровне 18 человек.