Минздрав Башкирии рассказал где лечат больных коронавирусом в регионе

В Стерлитамаке в больнице № 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Салавате, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, Кигинском и Месягутовском районах, Сибае, Ишимбае, Толбазах, Янауле, а также в Большеустьикинской ЦРБ.