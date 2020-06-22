mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 2020, 05:54

Published 22 июня 2020, 05:54

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Путин дал 82 врачам из Башкирии госнаграды за борьбу с коронавирусом

Путин дал 82 врачам из Башкирии госнаграды за борьбу с коронавирусом

22 июня 2020, 05:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики.

В день медработника Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. В их число вошли 82 сотрудника башкирских медицинских учреждений.

Девять из них получили новую награду, учрежденную накануне — орден Пирогова: Адип Арсланов, Сергей Иванов, Гузель Кудинова, Евгений Кустов, Наталья Мухамедьярова, Равиль Шаипов, Рафис Шакиров, Фанил Шамигулов и Александр Шишигин.

— Как только награды придут, мы в торжественной обстановке их вручим, — отметил Радий Хабиров. — Я подчеркиваю, что 82 человека у нас награждены различными наградами президента. Это уважение в целом нашей системе здравоохранения и, конечно, каждому отдельно взятому врачу.

Как сообщают «Известия», орден Пирогова и медаль Луки Крымского будут вручаться медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов. Орденом Пирогова награждаются за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, а также другие сотрудники медорганизаций за заслуги в области охраны здоровья граждан.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение#Награда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика