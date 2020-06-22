Путин дал 82 врачам из Башкирии госнаграды за борьбу с коронавирусом

Posted 22 июня 2020, 05:54
Published 22 июня 2020, 05:54
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
В день медработника Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. В их число вошли 82 сотрудника башкирских медицинских учреждений.
Девять из них получили новую награду, учрежденную накануне — орден Пирогова: Адип Арсланов, Сергей Иванов, Гузель Кудинова, Евгений Кустов, Наталья Мухамедьярова, Равиль Шаипов, Рафис Шакиров, Фанил Шамигулов и Александр Шишигин.
— Как только награды придут, мы в торжественной обстановке их вручим, — отметил Радий Хабиров. — Я подчеркиваю, что 82 человека у нас награждены различными наградами президента. Это уважение в целом нашей системе здравоохранения и, конечно, каждому отдельно взятому врачу.
Как сообщают «Известия», орден Пирогова и медаль Луки Крымского будут вручаться медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов. Орденом Пирогова награждаются за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, а также другие сотрудники медорганизаций за заслуги в области охраны здоровья граждан.