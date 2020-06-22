Путин дал 82 врачам из Башкирии госнаграды за борьбу с коронавирусом

Как сообщают «Известия», орден Пирогова и медаль Луки Крымского будут вручаться медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов. Орденом Пирогова награждаются за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, а также другие сотрудники медорганизаций за заслуги в области охраны здоровья граждан.