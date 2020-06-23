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Posted 23 июня 2020, 08:00

Published 23 июня 2020, 08:00

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек

В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек

23 июня 2020, 08:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионах сообщил последние данные по заболеваемости по состоянию на 23 июня.

Согласно предоставленной информации, за прошедшие сутки число выявленных носителей коронавируса увеличилось на 52 человека. Всего к настоящему моменту зарегистрировано 5011 заболевших COVID-19.

О новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции не сообщается, число погибших по-прежнему осталось на уровне 18 человек. По последним официальным данным от ковида погибла медсестра из Белебеевской больницы Елена Никонорова. Ее и еще троих медиков из республики занесли в список памяти, правда тех медиков в числе умерших от инфекции так и не занесли. Сообщается, что за сутки из больниц выписали 97 человек выписаны по выздоровлению.

На оперативном совещании в уфимской мэрии также передавали, что показатель заболеваемости в Башкирии составляет 148,2 случая на 100 тысяч человек. В Уфе за сутки обнаружили всего пять случаев COVID-19, а за весь период пандемии – 1690, отметила замначальника отдела эпидемиологии регионального Роспотребнадзора Зульфия Камаева.

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#Общество#Новости#Карантин
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