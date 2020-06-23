Минздрав Башкирии сообщил данные о тяжелобольных коронавирусом

– Коэффициент распространенность у нас меньше единицы – 0,9. Если оценивать в течение последних двух недель, то 0,8. В настоящий момент выздоровело у нас практически 2500 тысячи наших пациентов – это 2482. За последние сутки – 97. В стационарах продолжают лечение 775 пациентов, на амбулаторном лечении – 1736. Летальных исходов не зарегистрировано, – прокомментировал министр.