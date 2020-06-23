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Posted 23 июня 2020, 10:22

Published 23 июня 2020, 10:22

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

Минздрав Башкирии сообщил данные о тяжелобольных коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил данные о тяжелобольных коронавирусом

23 июня 2020, 10:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На оперативном совещании в республиканском минздраве 23 июня озвучили актуальное состояние заболевших.

По состоянию на 23 июня, на 12:00, по словам Максима Забелина, в Башкирии подтверждено 5011 случаев новой коронавирусной инфекции. Прирост за сутки составил 52 человека, отметил он, подтвердив предоставленные ранее данные.

– Коэффициент распространенность у нас меньше единицы – 0,9. Если оценивать в течение последних двух недель, то 0,8. В настоящий момент выздоровело у нас практически 2500 тысячи наших пациентов – это 2482. За последние сутки – 97. В стационарах продолжают лечение 775 пациентов, на амбулаторном лечении – 1736. Летальных исходов не зарегистрировано, – прокомментировал министр.

На оперативном совещании также сообщили, что в Башкирии обследовано лабораторным методом 361 246 исследований, обследовано 344 931 человек. за прошедшие сутки анализы взяли у 4810 уроженцев региона.

В минздраве Башкирии сообщили, что в тяжелом состоянии находятся 25 жителей республики, заболевших COVID-19, на аппаратах ИВЛ борются за жизнь 10 человек. Количество случаев внебольничной пневмонией за сутки – 38. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки составляет – 80 человек.

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#Общество#Новости#Карантин
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