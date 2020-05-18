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Posted 18 мая 2020, 08:36

Published 18 мая 2020, 08:36

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии резко выросло количество заболеваний ОРВИ — 700 случаев за сутки

В Башкирии резко выросло количество заболеваний ОРВИ — 700 случаев за сутки

18 мая 2020, 08:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на совещании оперативного штаба.

По словам министра, сейчас на стационарном лечении от коронавируса находится 670 человек (+45 за сутки), из них в удовлетворительном состоянии 170 человек, в средней тяжести — 459, тяжелых — 41. На амбулаторном лечении — 817 человек (+49 за сутки). В 11 обсерваторах находятся 1641 человек, на самоизоляции — 23 тыс. человек.

— Также отмечается рост случаев ОРВИ — 700 случаев за последние сутки, — добавил Максим Забелин.

Отметим, что от коронавируса в регионе вылечилось 669 человек (+18 за сутки), количество летальных исходов осталось неизменным — 17.

Напомним, в Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось до 2155. В России за сутки количество заболевших несколько снизилось, зарегистрировано 8 926 новых случаев в 81 регионе. За весь период известно о 290 678 случаях.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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