В Башкирии резко выросло количество заболеваний ОРВИ — 700 случаев за сутки

Posted 18 мая 2020, 08:36
Published 18 мая 2020, 08:36
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По словам министра, сейчас на стационарном лечении от коронавируса находится 670 человек (+45 за сутки), из них в удовлетворительном состоянии 170 человек, в средней тяжести — 459, тяжелых — 41. На амбулаторном лечении — 817 человек (+49 за сутки). В 11 обсерваторах находятся 1641 человек, на самоизоляции — 23 тыс. человек.
— Также отмечается рост случаев ОРВИ — 700 случаев за последние сутки, — добавил Максим Забелин.
Отметим, что от коронавируса в регионе вылечилось 669 человек (+18 за сутки), количество летальных исходов осталось неизменным — 17.
Напомним, в Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось до 2155. В России за сутки количество заболевших несколько снизилось, зарегистрировано 8 926 новых случаев в 81 регионе. За весь период известно о 290 678 случаях.