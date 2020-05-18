В Башкирии резко выросло количество заболеваний ОРВИ — 700 случаев за сутки

По словам министра, сейчас на стационарном лечении от коронавируса находится 670 человек (+45 за сутки), из них в удовлетворительном состоянии 170 человек, в средней тяжести — 459, тяжелых — 41. На амбулаторном лечении — 817 человек (+49 за сутки). В 11 обсерваторах находятся 1641 человек, на самоизоляции — 23 тыс. человек.