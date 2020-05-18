В Башкирии за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось до 2155

Posted 18 мая 2020, 07:47
Published 18 мая 2020, 07:47
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
В настоящий момент, по данным федерального центра, в регионе зарегистрировано официально 2155 больных коронавирусной инфекцией.
За последние сутки информации об умерших от коронавирусной инфекции не поступало. Всего по состоянию на 18 мая зарегистрировано за весь период по-прежнему 17 человек.
В России за сутки количество заболевших несколько снизилось, зарегистрировано 8 926 новых случаев в 81 регионе. За весь период известно о 290 678 случаях.
Информация от регионального минздрава пока что не поступала.