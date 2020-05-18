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Posted 18 мая 2020, 07:47

Published 18 мая 2020, 07:47

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось до 2155

В Башкирии за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось до 2155

18 мая 2020, 07:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Количество заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 94. Информацию прислали из Центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В настоящий момент, по данным федерального центра, в регионе зарегистрировано официально 2155 больных коронавирусной инфекцией.

За последние сутки информации об умерших от коронавирусной инфекции не поступало. Всего по состоянию на 18 мая зарегистрировано за весь период по-прежнему 17 человек.

В России за сутки количество заболевших несколько снизилось, зарегистрировано 8 926 новых случаев в 81 регионе. За весь период известно о 290 678 случаях.

Информация от регионального минздрава пока что не поступала.

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#Общество#Новости#Карантин
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