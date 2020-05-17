В Центре эпидемиологии России создали вакцину от коронавируса

Posted 17 мая 2020, 06:20
Published 17 мая 2020, 06:20
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Как сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, сейчас готовятся доклинические испытания вакцины.
По словам ученого, возможны новые волны заболевания коронавирусом — вирус может повести себя, как вирус гриппа.
— Когда он будет очень изменчив, каждый сезон нам придется — или раз в два сезона, или раз в три сезона — создавать новый вакцинный штамм, — уточнил эксперт.
Кроме того, он предупредил, что коронавирус может вести себя, как вирус кори, который «в процессе всей истории человечества и истории этого гриппа совершенно не меняется». В таком случае вакцина «войдет в национальный календарь прививок».
Ранее Всемирная организация здравоохранения включила девять российских вакцин в список перспективных.