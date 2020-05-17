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Posted 17 мая 2020, 06:20

Published 17 мая 2020, 06:20

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Центре эпидемиологии России создали вакцину от коронавируса

В Центре эпидемиологии России создали вакцину от коронавируса

17 мая 2020, 06:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ожидается, что уже в конце лета возможно будет начать ее производство.

Как сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, сейчас готовятся доклинические испытания вакцины.

По словам ученого, возможны новые волны заболевания коронавирусом — вирус может повести себя, как вирус гриппа.

— Когда он будет очень изменчив, каждый сезон нам придется — или раз в два сезона, или раз в три сезона — создавать новый вакцинный штамм, — уточнил эксперт.

Кроме того, он предупредил, что коронавирус может вести себя, как вирус кори, который «в процессе всей истории человечества и истории этого гриппа совершенно не меняется». В таком случае вакцина «войдет в национальный календарь прививок».

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила девять российских вакцин в список перспективных.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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