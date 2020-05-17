Минздрав Башкирии: в каких больницах региона лечатся пациенты с коронавирусом

По остальным больницам количество больных распределяется следующим образом: уфимская больница № 5 — 38; уфимская больница № 8 — 36; РКБ им. Куватова — 31; городская больница в Салавате — 26; ГКБ Демского района — 20; больница в Стерлитамаке № 4 и Чишминская ЦРБ — по 19, Верхне-Татышлинская ЦРБ — 15. В белорецкой ЦРКБ, белебеевской ЦРБ и больнице № 1 Октябрьского — по 13 пациентов; в Туймазинской ЦРБ, стерлитамакской больнице № 2, ЦГБ Кумертау и республиканской клинической инфекционной больнице Уфы — по 12.