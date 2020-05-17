Минздрав Башкирии: в каких больницах региона лечатся пациенты с коронавирусом

Posted 17 мая 2020, 11:41
Published 17 мая 2020, 11:41
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Самое большое количество больных все еще приходится на клинику БГМУ — 83 человека, в городской больнице Нефтекамска — 69 человек, клинике БГМУ — 55 человек.
По остальным больницам количество больных распределяется следующим образом: уфимская больница № 5 — 38; уфимская больница № 8 — 36; РКБ им. Куватова — 31; городская больница в Салавате — 26; ГКБ Демского района — 20; больница в Стерлитамаке № 4 и Чишминская ЦРБ — по 19, Верхне-Татышлинская ЦРБ — 15. В белорецкой ЦРКБ, белебеевской ЦРБ и больнице № 1 Октябрьского — по 13 пациентов; в Туймазинской ЦРБ, стерлитамакской больнице № 2, ЦГБ Кумертау и республиканской клинической инфекционной больнице Уфы — по 12.
Также в бирской и сибайской больницах — по 11 пациентов, 9 — в исянгуловской ЦРБ. По 7 больных коронавирусом в Баймакской ЦГБ, Учалинской ЦРБ и уфимской больнице № 13. По 6 — в Дюртюлинской и Ишимбайской ЦРБ, 5 — в Кушнаренковской ЦРБ.
Янаульская, Акъярская, Верхнеяркеевская ЦРБ, ГБ № 1 Стерлитамака и РКВД лечат по 4 пациента, Месягутовская, Благовещенская, Иглинская больницы и РКИБ Стерлитамака — по 3. В прочих стационарах находятся еще 23 пациента.
Напомним, в регионе зафиксирован 2061 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. В стационарах республики лечение в данный момент проходят 625 человек.