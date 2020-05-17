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Posted 17 мая 2020, 11:41

Published 17 мая 2020, 11:41

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Минздрав Башкирии: в каких больницах региона лечатся пациенты с коронавирусом

Минздрав Башкирии: в каких больницах региона лечатся пациенты с коронавирусом

17 мая 2020, 11:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самое большое количество больных все еще приходится на клинику БГМУ — 83 человека, в городской больнице Нефтекамска — 69 человек, клинике БГМУ — 55 человек.

По остальным больницам количество больных распределяется следующим образом: уфимская больница № 5 — 38; уфимская больница № 8 — 36; РКБ им. Куватова — 31; городская больница в Салавате — 26; ГКБ Демского района — 20; больница в Стерлитамаке № 4 и Чишминская ЦРБ — по 19, Верхне-Татышлинская ЦРБ — 15. В белорецкой ЦРКБ, белебеевской ЦРБ и больнице № 1 Октябрьского — по 13 пациентов; в Туймазинской ЦРБ, стерлитамакской больнице № 2, ЦГБ Кумертау и республиканской клинической инфекционной больнице Уфы — по 12.

Также в бирской и сибайской больницах — по 11 пациентов, 9 — в исянгуловской ЦРБ. По 7 больных коронавирусом в Баймакской ЦГБ, Учалинской ЦРБ и уфимской больнице № 13. По 6 — в Дюртюлинской и Ишимбайской ЦРБ, 5 — в Кушнаренковской ЦРБ.

Янаульская, Акъярская, Верхнеяркеевская ЦРБ, ГБ № 1 Стерлитамака и РКВД лечат по 4 пациента, Месягутовская, Благовещенская, Иглинская больницы и РКИБ Стерлитамака — по 3. В прочих стационарах находятся еще 23 пациента.

Напомним, в регионе зафиксирован 2061 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. В стационарах республики лечение в данный момент проходят 625 человек.

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