Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

Posted 17 мая 2020, 09:54
Published 17 мая 2020, 09:54
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Как сообщили в ведомстве, в стационарах республики лечение в данный момент проходят 625 человек, из них в тяжелом состоянии — 34 пациента (на ИВЛ 11 человек). На амбулаторном лечении — 768 человек с легкой формой заболевания.
По обновленным данным, с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 52 человека (всего выписано — 651 человек). Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано, количество умерших за весь период по-прежнему остается на отметке в 17 человек.
Госпитализировано с внебольничной пневмонией за сутки 33 человека, все они обследованы на коронавирус. За сутки из стационаров выписали 16 пациентов с пневмонией.
На сегодняшний день всего проведено 156652 исследований (+6254 за сутки), обследовано 147787 человек (+6064 за сутки).