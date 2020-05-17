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Posted 17 мая 2020, 09:54

Published 17 мая 2020, 09:54

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

17 мая 2020, 09:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
К 13 часам 17 мая в регионе зафиксировано 2061 подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Как сообщили в ведомстве, в стационарах республики лечение в данный момент проходят 625 человек, из них в тяжелом состоянии — 34 пациента (на ИВЛ 11 человек). На амбулаторном лечении — 768 человек с легкой формой заболевания.

По обновленным данным, с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 52 человека (всего выписано — 651 человек). Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано, количество умерших за весь период по-прежнему остается на отметке в 17 человек.

Госпитализировано с внебольничной пневмонией за сутки 33 человека, все они обследованы на коронавирус. За сутки из стационаров выписали 16 пациентов с пневмонией.

На сегодняшний день всего проведено 156652 исследований (+6254 за сутки), обследовано 147787 человек (+6064 за сутки).

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