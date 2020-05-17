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Posted 17 мая 2020, 08:30

Published 17 мая 2020, 08:30

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи человек

В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи человек

17 мая 2020, 08:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в Башкирии выявлено еще 98 случаев коронавирусной инфекции. Всего на данный момент количество подтвержденных больных в регионе — 2061 человек. При этом количество выздоровевших ненамного выросло — до 599 человек (+19 за сутки).

Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Вчера этот показатель остановился на отметке в 17 человек.

На данный момент количество заболевших коронавирусом в России составляет 281752 человек (+9709 за сутки). Выздоровело — 67373 человек (+4 207 за сутки)

Накануне в Башкирии был частично снят режим оплной самоизоляции. Почему было принято такое решение на пике заболеваемости — Медиакорсеть рассказала ранее в материале.

Напомним, ученые из БГМУ и УГАТУ сообщили о том, что к 21 мая в Башкирии снизится количество заболевших от коронавируса. Это, по их мнению, связано с выходом республики на плато по коронавирусу.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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