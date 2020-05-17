В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи человек

Posted 17 мая 2020, 08:30
Published 17 мая 2020, 08:30
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
За последние сутки в Башкирии выявлено еще 98 случаев коронавирусной инфекции. Всего на данный момент количество подтвержденных больных в регионе — 2061 человек. При этом количество выздоровевших ненамного выросло — до 599 человек (+19 за сутки).
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Вчера этот показатель остановился на отметке в 17 человек.
На данный момент количество заболевших коронавирусом в России составляет 281752 человек (+9709 за сутки). Выздоровело — 67373 человек (+4 207 за сутки)
Накануне в Башкирии был частично снят режим оплной самоизоляции. Почему было принято такое решение на пике заболеваемости — Медиакорсеть рассказала ранее в материале.
Напомним, ученые из БГМУ и УГАТУ сообщили о том, что к 21 мая в Башкирии снизится количество заболевших от коронавируса. Это, по их мнению, связано с выходом республики на плато по коронавирусу.