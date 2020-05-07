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В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось до 1243 человек

7 мая 2020, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили вновь о резком увеличении числа заболевших.

По данным центра за последние сутки количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1243. За сутки после обнадеживающей статистики вчерашнего дня количество заболевших резонирует своими показателями – плюс 83 человека.

По России был выявлен 11 231 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. Всего по стране за весь период пандемии зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах.

Медиакорсеть передавала, что в последние несколько дней наблюдался спад числа новых заболевших коронавирусом. В частности еще вчера количество инфицированных за сутки в регионе выросло на 24 человека.

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