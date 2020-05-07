Ученые: заразность коронавируса связана с «коктейлем геномов»

Микробиологи рассказали, что сравнили структуру вируса с другими видами коронавируса. Выяснилось, что 96% его геномной последовательности совпадают с геномом SARS-CoV-1 - вирус атипичной пневмонии. Он не так заразен, но зато обладает высоким уровнем летального исхода – примерно 10%. Новый коронавирус также имеет черты HCoV-HKU1 – инфекции относительно безвредной, но достаточно заразной.