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В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1160 человек

6 мая 2020, 07:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионе зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19.

Согласно присланной центром информации, в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом. Всего к настоящему моменту в Башкирии выявлено официально 1160 инфицированных. В региональном ведомстве эту информацию подтвердили.

По России за сутки зарегистрировано 10 559 случаев в 82 регионах, всего по стране за период пандемии выявили 165 929 заболевших.

О новых погибших от коронавирусной инфекции информации нет, цифра вот уже неделю держится на показателе – 14 человек.

Напомним, что некоторый спад наблюдается со вчерашнего дня, когда было зарегистрировано 30 заболевших. По России же было выявлено за сутки меньше заболевших, чем сегодня – 10 102 случая.

Всего за весь период распространения в России COVID-19 провели 4,6 млн лабораторных исследований, за сутки сделали более 173,3 тысячи тестов.

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