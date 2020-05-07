Дмитрий Назаров и другие звезды прочитают стихи ко Дню Победы

Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа»: — День Победы в Великой Отечественной Войне остается одним из величайших дней в истории нашей страны. Да, в этом году мы лишены многих возможностей чествовать наших ветеранов, но мы хотим, чтобы герои знали — мы помним о них, мы помним их подвиг, мы помним их жертву и мы всегда, в любой ситуации, будем им бесконечно благодарны.