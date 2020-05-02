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Posted 2 мая 2020, 13:45

Published 2 мая 2020, 13:45

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии учителям, подготовившим учеников-стобалльников, выдадут по 50 тысяч рублей

В Башкирии учителям, подготовившим учеников-стобалльников, выдадут по 50 тысяч рублей

2 мая 2020, 13:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Соответствующий указ﻿ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Премия учреждена в целях повышения престижа учительской профессии и стимулирования преподавательской деятельности. Инициатива, о которой было заявлено еще на августовском педсовете, будет действовать уже в текущем году, количество премий будет определяться Минобром республики по итогам ЕГЭ. Напомним, проведение ЕГЭ в 2020 году пока перенесено на начало июня.

Напомним, в 2019 году в Башкирии 109 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. При этом, по словам министра образования Айбулата Хажина, 66% из них планировало уезжать учиться за пределы республики — в Москву, Санкт-Петербург или Казань. Тогда Радий Хабиров заметил, что главное — чтобы «выпускники, получив образование, возвращались домой, но это уже относится к области макроэкономики».

Ранее Медиакорсеть подробно писала о том, как и почему молодежь Башкирии уезжает учиться в другие регионы.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#Высшее образование
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