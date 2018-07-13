Премия за мозги: В Башкирии стобалльники могут получить 100 тысяч рублей

Эта мера – один из способов удержать одаренных школьников в республике. Не секрет, что многие выпускники, успешно окончившие школу, уезжают на учебу в Москву, Санкт-Петербург, а то и за границу. Вероятно, уже в сентябре, по итогам зачисления в вузы, будет понятно, насколько данная мера оказалась действенной.