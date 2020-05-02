mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 мая 2020, 10:15

Published 2 мая 2020, 10:15

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Где в Башкирии лечатся больные коронавирусом — оперативная информация Минздрава РБ

Где в Башкирии лечатся больные коронавирусом — оперативная информация Минздрава РБ

2 мая 2020, 10:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Свежие данные по состоянию на 2 мая опубликовало министерство здравоохранения региона.

На лечении в стационарах республики в данный момент находятся 396 человек. Из них в удовлетворительном состоянии — 190, состоянии средней тяжести — 175 человек. В тяжелом состоянии — 31, из них на ИВЛ — 19 человек. На амбулаторном лечении находится 342 человек с легкой формой заболевания.

Большая часть пациентов сосредоточена в Уфе: 70 человек находятся в клинике БГМУ, 55 — в ГКБ № 8, 45 — в ГКБ № 5, 35 — в республиканской клинической инфекционной больнице, 32 — в РКБ им. Куватова, 12 — в ГКБ Демского района, 2 — в ГКБ № 18.

Также 31 пациент находится в Белебеевской ЦРБ, 27 — в Нефтекамской городской больнице, 10 — в центральной городской больнице Кумертау, 8 — в Туймазинской ЦРБ, по 7 — в Исянгуловской и Бирской ЦРБ, по 6 — в ГБ № 2 Стердитамака и ГБ № 1 Октябрьского, по 5 — в РКИБ Стерлитамака и Чишминской ЦРБ, по 4 — в Белорецкой ЦРБ, ГБ № 4 Стерлитамака, Калтасинской и Верхнеяркеевской ЦРБ, 3 — в городской больнице Салавата, по 2 — в Сибае, Дюртюлинской, Благовещенской и Мелеузовской ЦРБ.

Всего в регионе подтверждено 935 случаев заболевания коронавирусом (+92 за минувшие сутки). Всего выписано 183 человек (+7 за минувшие сутки). Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

Материалы по теме
Прогноз: рост количества заболевших коронавирусом в Башкирии остановится 12 маяЗавтра — тысяча: в Башкирии за сутки коронавирусом заболело еще 92 человекаБашкирия стала одним из лидеров ПФО по росту заболеваемости коронавирусом
#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика