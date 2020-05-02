Где в Башкирии лечатся больные коронавирусом — оперативная информация Минздрава РБ

Также 31 пациент находится в Белебеевской ЦРБ, 27 — в Нефтекамской городской больнице, 10 — в центральной городской больнице Кумертау, 8 — в Туймазинской ЦРБ, по 7 — в Исянгуловской и Бирской ЦРБ, по 6 — в ГБ № 2 Стердитамака и ГБ № 1 Октябрьского, по 5 — в РКИБ Стерлитамака и Чишминской ЦРБ, по 4 — в Белорецкой ЦРБ, ГБ № 4 Стерлитамака, Калтасинской и Верхнеяркеевской ЦРБ, 3 — в городской больнице Салавата, по 2 — в Сибае, Дюртюлинской, Благовещенской и Мелеузовской ЦРБ.