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Posted 2 мая 2020, 08:24

Published 2 мая 2020, 08:24

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Завтра — тысяча: в Башкирии за сутки коронавирусом заболело еще 92 человека

Завтра — тысяча: в Башкирии за сутки коронавирусом заболело еще 92 человека

2 мая 2020, 08:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Башкирии за минувшие сутки зафиксировано еще 92 подтвержденных случая подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

Всего в регионе подтверждено 935 случаев заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 396 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 190, состоянии средней тяжести — 175 человек. В тяжелом состоянии — 31, из них на ИВЛ — 19 человек. На амбулаторном лечении находится 342 человек с легкой формой заболевания.

Всего выписано 183 человек (+7 за прошедшие сутки). Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки — 70, из них обследованных на covid19 — 37. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки — 9.

Всего в Башкирии проведено 77474 исследований, обследовано 71383 человек (+3606 обследованных за сутки).

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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