Завтра — тысяча: в Башкирии за сутки коронавирусом заболело еще 92 человека

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 396 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 190, состоянии средней тяжести — 175 человек. В тяжелом состоянии — 31, из них на ИВЛ — 19 человек. На амбулаторном лечении находится 342 человек с легкой формой заболевания.