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Posted 2 мая 2020, 08:55

Published 2 мая 2020, 08:55

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Башкирия стала одним из лидеров ПФО по росту заболеваемости коронавирусом

Башкирия стала одним из лидеров ПФО по росту заболеваемости коронавирусом

2 мая 2020, 08:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Согласно анализу динамики распространения COVID-19 в регионах ПФО за неделю (с 24 апреля по 1 мая), в Башкирии число заболевших COVID-19 выросло на 85%.

Напомним, по данным на 24 апреля в республике было подтверждено 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшую неделю число заболевших увеличилось на 388 человек (в статистику не вошли свежие данные — за минувшие сутки в регионе подтверждено ещё 92 новых случая).

Самый высокий темп роста заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Самарской области (число заболевших увеличилось на 112%) и Республике Татарстан (+110% за неделю). Больше всего заболевших в ПФО зафиксировано в Нижегородской области.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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