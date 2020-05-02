Башкирия стала одним из лидеров ПФО по росту заболеваемости коронавирусом

Posted 2 мая 2020, 08:55
Published 2 мая 2020, 08:55
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Согласно анализу динамики распространения COVID-19 в регионах ПФО за неделю (с 24 апреля по 1 мая), в Башкирии число заболевших COVID-19 выросло на 85%.
Напомним, по данным на 24 апреля в республике было подтверждено 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшую неделю число заболевших увеличилось на 388 человек (в статистику не вошли свежие данные — за минувшие сутки в регионе подтверждено ещё 92 новых случая).
Самый высокий темп роста заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Самарской области (число заболевших увеличилось на 112%) и Республике Татарстан (+110% за неделю). Больше всего заболевших в ПФО зафиксировано в Нижегородской области.