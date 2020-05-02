Башкирия стала одним из лидеров ПФО по росту заболеваемости коронавирусом

Напомним, по данным на 24 апреля в республике было подтверждено 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшую неделю число заболевших увеличилось на 388 человек (в статистику не вошли свежие данные — за минувшие сутки в регионе подтверждено ещё 92 новых случая).