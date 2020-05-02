mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 мая 2020, 07:01

Published 2 мая 2020, 07:01

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Прогноз: рост количества заболевших коронавирусом в Башкирии остановится 12 мая

Прогноз: рост количества заболевших коронавирусом в Башкирии остановится 12 мая

2 мая 2020, 07:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Предполагаемую дату озвучил участник проектного офиса БГМУ и УГАТУ по математическому моделированию и прогнозированию развития ситуации с пандемией коронавируса Науфаль Загидуллин.

— Мы прогнозируем, что число заболевших превысит 1000 человек к 3–4 мая и будет расти по 70-90 человек в день вплоть до 9–12 мая, когда этот рост зафиксируется (остановится). Поэтому решение Главы региона о продлении карантина мне кажется более чем оправданным. Кстати, в руководстве Республики пользуются нашими прогнозами, куда мы регулярно их отправляем. Уже 11–12 мая можно реагировать по ситуации в дальнейшем. В конце мая переболеет и уже выпишется большая часть пациентов. К сожалению, будут ещё и умершие, — подчеркивает Науфаль Загидуллин.

При этом он подчеркивает, что выход на так называемое «плато», то есть остановка роста заболеваемости, — это еще не конец пандемии.

— Пусть Вас не пугают темпы роста больных. Дело в том, что наконец начали работать частные лабораторные компании, которые делают тесты платно и пациенты, которые не могли дождаться ответ в государственных лабораториях, начали стали сдавать платно и получать ответ достаточно быстро, в течение пары дней. Этим и объясняется нарастание темпов инфекции, так называемый «отложенный спрос», — подчеркнул ученый.

Отметим, что по новому прогнозу ученых лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, эпидемия в России должна закончиться 8 августа, 99% случаев заболевания должно быть выявлено 3 июля.

Напомним, 1 мая в Башкирии число зарегистрированных с новой коронавирусной инфекцией составляло 843 человека.

Материалы по теме
В Башкирии количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 77 человекМинздрав Башкирии сообщил, в каких больницах сейчас лежат больные коронавирусомВ Башкирии из-за коронавируса ограничено движение между районами и городами
#Андрей Королев#Наука#Новости#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика