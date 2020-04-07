Как в Башкирии организован карантин врачей и пациентов РКБ — Минздрав

Сегодня утром стало известно, что 80-летняя пациентка РКБ им. Куватова с подтвержденным коронавирусом, скончалась. С 6 апреля больница закрыта на карантин, пациенты и другие сотрудники изолированы внутри РКБ на 14 дней — всего более тысячи человек. Пятеро врачей РКБ и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу.