mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как в Башкирии организован карантин врачей и пациентов РКБ — Минздрав

7 апреля 2020, 09:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Сегодня утром стало известно, что 80-летняя пациентка РКБ им. Куватова с подтвержденным коронавирусом, скончалась. С 6 апреля больница закрыта на карантин, пациенты и другие сотрудники изолированы внутри РКБ на 14 дней — всего более тысячи человек. Пятеро врачей РКБ и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу.

— В больнице проводится санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, дезинфекция помещений, — отметил Максим Забелин. — На время карантинных мероприятий сотрудники стационара также подлежат карантину. В настоящее время прием пациентов приостановлен. Всех сотрудников и пациентов больницы тестируют на инфекцию, в ближайшее время мы озвучим результаты.

При этом чиновник подчеркнул, что всем необходимым изолированные в РКБ обеспечены:

— Для сотрудников организованы необходимые места отдыха, питание. В больнице имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, а также необходимые лекарственные препараты для продолжения лечения пациентов, которые уже находятся на стационарном лечении, и для проведения профилактических мероприятий сотрудникам стационара.

Напомним, на данный момент в Башкирии зафиксировано 12 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 5 человек. Все еще госпитализированы 6 человек. Их состояние нормальное.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
«Иначе пациенты останутся одни»: в Уфе врачи попросили помочь им средствами защитыВ Башкирии в РКБ на карантине на 2 недели остались 1200 человекВ РКБ Башкирии проводится эпидрасследование по факту смерти пациентки с коронавирусом
#Новости#Здравоохранение#Коронавирус 2021#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48