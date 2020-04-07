«Иначе пациенты останутся одни»: в Уфе врачи попросили помочь им средствами защиты

— В Башкирии средства индивидуальной защиты (СИЗ) закончились. Остались одни перекупщики, которые продают их по баснословным ценам. В вацапах обычно таких объявлений полно. Продолжаем поиски, — рассказал блогер Павел Степанов. — Даже если бы и были, их просто неоткуда взять и закупить. Сегодня Мишустин издал указ о запрете оптовой продажи респираторов и масок. Теперь их могут реализовать только фармацевтические компании. Это означает, что через недели две они точно не появятся.