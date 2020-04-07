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В РКБ Башкирии проводится эпидрасследование по факту смерти пациентки с коронавирусом

7 апреля 2020, 09:24
Фото: Youtube.com
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Пациентов и весь медицинский персонал Республиканской клинической больницы имени Куватова закрыли на карантин из-за смерти пациентки, у которой обнаружили коронавирус. Чтобы предотвратить распространение болезни в больнице проводится эпидрасследование, сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

— Карантин будет длиться в зависимости от проводимых эпидемиологических мероприятий, но по сложившейся практике состоит 14 дней, — отметил Максим Забелин.

По его словам, карантинный режим должен соблюдаться жесткий. Никому не разрешается выходить из здания и входить в него. На время пандемии РКБ имени Куватова перепрофилируется в инфекционный госпиталь. Продукты питания и медикаменты будут поступать также, как в инфекционную больницу с обеспечением санэпидрежима.

Тесты на коронавирус пройдут все, кто «заперт» сейчас в Республиканской клинической больнице. На сегодняшний день в лаборатории находятся заборы от 300 человек. Постепенно результаты поступят по всем 1200 пациентам и сотрудникам медперсонала.

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