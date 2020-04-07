В РКБ Башкирии проводится эпидрасследование по факту смерти пациентки с коронавирусом

По его словам, карантинный режим должен соблюдаться жесткий. Никому не разрешается выходить из здания и входить в него. На время пандемии РКБ имени Куватова перепрофилируется в инфекционный госпиталь. Продукты питания и медикаменты будут поступать также, как в инфекционную больницу с обеспечением санэпидрежима.