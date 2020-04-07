В Башкирии в РКБ на карантине на 2 недели остались 1200 человек

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Республиканскую клиническую больницу им. Куватова закрыли на карантин. Пять врачей РКБ и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу. Остальные сотрудники РКБ остались в учреждении вместе с пациентами — все они изолированы как минимум на ближайшие 14 дней.