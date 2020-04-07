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В Башкирии в РКБ на карантине на 2 недели остались 1200 человек

7 апреля 2020, 09:22
Фото: Mkset.ru
Глава минздрава Башкирии Максим Забелин назвал ситуацию «неожиданной».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Республиканскую клиническую больницу им. Куватова закрыли на карантин. Пять врачей РКБ и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу. Остальные сотрудники РКБ остались в учреждении вместе с пациентами — все они изолированы как минимум на ближайшие 14 дней.

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что в больнице скончалась 80-летняя жительница Башкирии с подтвержденным диагнозом COVID-19. Известно, что она лечилась около двух месяцев в отделении неврологии, ее основная причина смерти – острое нарушение мозгового кровообращения.

Больницу экстренно закрыли на карантин в связи с предписанием главного врача и угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Глава минздрава Башкирии Максим Забелин назвал ситуацию «неожиданной».

«Мы такого, конечно, не ожидали. Но мы сразу предостерегли возможное распространение. В стационаре сейчас 600 пациентов и 600 врачей – все они на строгом карантине, у каждого будут взяты тесты на коронавирус, все они обеспечены едой, проводятся все необходимые меры санэпидрежима», - заявил Максим Забелин.

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