Скандально известная экс-министр образования Башкирии изобразила «водоросль на волне»

При этом на странице бывшей главной учительницы республики нет даже следов от ее прежней карьеры — ни от должности министра образования, ни от поста ректора целого института. Сообщается лишь, что она «практикующий психолог с 2002 года, доктор психологических наук, помогает взрослым и детям стать успешными и уверенными, проводит консультации очно, онлайн».