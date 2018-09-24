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Эксперимент «удался»: Министр образования Башкирии прокомментировала свои ошибки

24 сентября 2018, 14:33
Гульназ Радмиловна объяснила орфографию неким психологическим экспериментом.

Вчера вечером, 23 сентября, министр образования Башкирии выложила в Инстаграм запись, в которой допустила орфографические ошибки. Они были сразу же исправлены, но, тем не менее, без комментария случай не остался:

– Эксперимент удался, - написала в новом посте Гульназ Шафикова. - Спасибо дедушке Фрейду – «сшибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду.

Позже свой аккаунт в Инстаграме министр сделала закрытым, доступным только для подписчиков.

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#Новости#Виктория Куприянова#Общество
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