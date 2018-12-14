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Экс-министра образования Башкирии все-таки назначили руководителем БИРО

14 декабря 2018, 07:22
Фото: соцсети
Гульназ Шафикову представили в качестве врио ректора Института развития образования РБ.

Сегодня, 14 декабря, в Институте развития образования РБ состоялось представление бывшего министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой в качестве временно исполняющего обязанности ректора. Об этом Медиакорсети сообщил источник.

- Все сотрудники института встретили это сообщение молчанием. Мы все были шокированы. После того, как наши представители ходили на прием в министерство образования республики и петицию написали с просьбой отменить решение о назначении Гульназ Шафиковой на должность ректора в наш институт, ее все-равно нам прислали! – рассказал источник Медиакорсети. – Говорят, что она злопамятная, так что теперь даже и не знаем, что дальше будет. Если начнутся репрессии со стороны Гульназ Радмиловны в адрес тех, кто особенно активно протестовал против ее назначения, будем снова обращаться в СМИ.

Напомним, в интернет-пространстве появилась петиция от имени коллектива Института развития образования РБ (БИРО) в знак протеста против назначения на пост ректора института экс-министра образования республики Гульназ Шафиковой. Об этом Медиакорсети сообщил представитель Института.

- Три года ее пребывания на посту министра ознаменовались стремлением уничтожить наш институт как самостоятельное образовательное учреждение – слить его с Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы, объединить с Башкирской академией государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан. Все это время Шафикова Г.Р. поливала наш институт грязью, приписывая ему несуществующие недоработки и упущения, сваливая на него собственные огрехи и ошибки. Теперь, после освобождения ее от должности, Гульназ Шафикова – «рассудку вопреки, наперекор стихиям» – рвется занять место руководителя многократно оплеванного ею Института развития образования Республики Башкортостан, грозя учинить расправу над нами, - говорится в петиции, в частности.

Ранее инициативная группа побывала с тем же вопросом у и.о министра образования Айбулата Хажина.

- Наши коллеги рассказали подробно о причинах своего недовольства назначением бывшего министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой на должность ректора нашего института, - рассказал источник Медиакорсети. – При этом он ничего конкретного не обещал, сказал, что изучит ситуацию и учтет наше мнение при вынесении решения.

Напомним, на днях в БИРО прошло внеочередное собрание, участники которого практически единогласно проголосовали против назначения Шафиковой на место ректора в наш Институт.

Как рассказала доцент БИРО Юлия Жукова, с бывшим министром образования республики у трудового коллектива учебного заведения не сложились отношения. Министерство образования в лице Шафиковой, по мнению Жуковой, не было настроено налаживать контакт с институтом. Также сотрудники считают, что неграмотный человек не может управлять институтом, связанным со сферой образования.

По словам доцента, более 120 человек подписали резолюцию, которая была направлена в министерство образования, профсоюз, правительство республики и лично Радию Хабирову. В обращении говорится, что назначение Шафиковой может разрушить институт.

Вокруг БИРО по периметру здания на улице появились листовки с призывами защитить институт от неграмотного руководителя.

Сама Гульназ Шафикова отказывается общаться с журналистами. В телефонном звонке нашему корреспонденту она заявила накануне, что никаких комментариев по поводу своей деятельности она не дает.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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