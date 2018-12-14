Экс-министра образования Башкирии все-таки назначили руководителем БИРО

- Все сотрудники института встретили это сообщение молчанием. Мы все были шокированы. После того, как наши представители ходили на прием в министерство образования республики и петицию написали с просьбой отменить решение о назначении Гульназ Шафиковой на должность ректора в наш институт, ее все-равно нам прислали! – рассказал источник Медиакорсети. – Говорят, что она злопамятная, так что теперь даже и не знаем, что дальше будет. Если начнутся репрессии со стороны Гульназ Радмиловны в адрес тех, кто особенно активно протестовал против ее назначения, будем снова обращаться в СМИ.