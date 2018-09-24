В соцсетях обсудили ошибки министра образования Башкирии в посте в Instagram

- Если человек отвечает за образование в целом, то, видимо, не только гуманитарии ждут от минобра грамотного изложения, но и остальные направления ожидают, что человек этот грамотен во всех сферах. С одной стороны, не так уж и важно. А с другой: если ты при должности такой и ведешь личные аккаунты, то было бы круто всё же обращаться к корректору, - предполагает Дарья Погорелова.