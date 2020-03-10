В Башкирии появились тесты для определения коронавируса

Напомним, власти Башкирии обеспокоены ситуацией с коронавирусом в мире. Первый вице-премьер Андрей Назаров сообщил, что не исключает в ближайшее время создания врегирне антикризисного штаба в связи с осложнением ситуации с коронавирусом и вероятных последствий данного явления для экономики Башкирии.