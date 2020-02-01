Неделя в Башкирии: с вирусом на ты, пикеты сироты, работу — налево, «насилие forever»

На этой неделе мы много писали об уфимке Наталье Зыряновой — почти 20 лет из своих 37-ми она борется с властями за предоставление жилья, полагающегося ей по закону, как сироте, по окончании детского дома. Показательно, что только после пары одиночных пикетов чиновники и органы опеки вдруг обратили на нее внимание. Правда, пока от него толка нет: сын из-за нападок перестал ходить в школу, отравлены собаки в доме, в котором живет Наталья с сыном, а надежды на жилье пока до сих пор нет. Но писать о ней, как и о других сиротах, мы не перестанем.