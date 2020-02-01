Неделя в Башкирии: с вирусом на ты, пикеты сироты, работу — налево, «насилие forever»

Первый месяц 2020-го — насыщенный, сложный, противоречивый, полный конфликтов, сразу все расставил на свои места и окончательно разрушил все постновогодние иллюзии. Но обо всем по порядку.
В Стерлитамаке в туалете судебных приставов вместо бумаги нашли документы с личными данными должников с мокрыми печатями. Судя по всему, у ведомства не нашлось средств ни на архивариуса, ни на освещение в туалете, ни даже на саму бумагу. А как иначе объяснить, ведь в ведомстве до сих пор так и не смогли внятно прокомментировать произошедший инцидент.
«Надеюсь, не последняя» — так в начале недели глава Башкирии представил своим подчиненным на оперативке первую в республике женщину главу района — ею стала Зухра Гордиенко из Кигинского района. Пожелаем ей удачи, тем более планы у правительства масштабные, правда о том, что в регионе планируют сократить около 2,2 тысячи человек, чиновники не рассказали. Так вот, знайте.
Транспортная реформа, несмотря на ее малозаметные простым гражданам успехи, все еще как-то напоминает о себе — власти пообещали с 1 июля 2020 года штрафовать «много и беспощадно». Приведут ли эти штрафы к решению проблем? Время покажет, ждем дальше автобуса.
На этой неделе мы много писали об уфимке Наталье Зыряновой — почти 20 лет из своих 37-ми она борется с властями за предоставление жилья, полагающегося ей по закону, как сироте, по окончании детского дома. Показательно, что только после пары одиночных пикетов чиновники и органы опеки вдруг обратили на нее внимание. Правда, пока от него толка нет: сын из-за нападок перестал ходить в школу, отравлены собаки в доме, в котором живет Наталья с сыном, а надежды на жилье пока до сих пор нет. Но писать о ней, как и о других сиротах, мы не перестанем.
Безусловно, главной новостью, которую обсуждает весь мир, стал бушующий китайский коронавирус. Число авиапассажиров, прилетевших в Уфу с подозрением на коронавирус, достигло 12 человек. К счастью, ни у кого из них диагноз не подтвердился.
Кстати, о нашем здоровье. На этой неделе мы много писали о проблемах в башкирской медицине. Впрочем, мало их никогда не бывает. Отличился глава ведомства — неожиданно располневший и печально не влезший в собственные любимые штаны. Судя по всему, его хорошее настроение передается (а как иначе?) его подчиненным, рапортующим об успехах в борьбе с онкозаболеваемостью. Мы подробно рассказали о том, почему рост числа больных добавил врачам оптимизма.
Крупный скандал произошел после публикации видеозаписей из Иглинской больницы. Здесь очевидцы на видео сняли, как безногий инвалид ползет по коридору то ли в поисках санитарки или врача, то ли просто для того, чтобы выйти покурить. Выяснилось, что видеозаписи были сделаны еще летом.
Еще одна, безусловно, важная новость уходящей недели — следователи ФСБ решили допросить журналистов, которые писали о деле Айрата Дильмухаметова. Напомним, в отношении политика составлено уже 5 уголовных дел.
Главными героями уходящей недели можно назвать башкирских депутатов, принявших поправки в Конституцию по WhatsApp и прославившимся в связи с этим на всю страну. Разумеется, после уже федеральных СМИ народные избранники поспешили опровергнуть всю информацию, но, как говорится, осадочек то остался.
Рыцарями мракобесия мы назвали депутатов Госдумы Башкирии, дружно выступивших против закона о домашнем насилии. Давайте запомним эти имена — депутат «Единой России» Инга Юмашева, депутат КПРФ Александр Ющенко, а также член Совета по правам человека при главе Башкирии Валех Аббасов.
По жестокой иронии судьбы, именно на этой неделе после комы скончалась 32-летняя Айгуль Галяева. Девушка провела в бессознательном состоянии три месяца. По имеющейся информации, ее избил собственный сожитель.