В Башкирии задумались об антикризисном штабе в связи с опасностью коронавируса

Тем не менее все же есть необходимость в строительстве еще одного корпуса к инфекционной больнице, причем детского. Ситуация и перспективы строительства нового корпуса будут изучены в ближайшее время. Попутно должен быть рассмотрен вопрос об обновлении медоборудования для данной клиники.