В Башкирии начали отменять концерты западных звезд из-за угрозы коронавируса

Сегодня, 7 марта, стало известно, что в Башкирии не состоится концерт любимой многими британской рок-группы Electric Light Orchestra. Причиной отмены гастролей артисты назвали угрозу коронавируса. Именно такое объяснение участники группы опубликовали на своей официальной странице в Фейсбуке.
Они пообещали все-таки приехать в Россию в конце 2020 года. Так что 18 марта в уфимском «Тинькофф Холле» один концерт уже точно не состоится.
В Москве концерт группы Electric Light Orchestra должен ыл состояться 17 марта, но также теперь отменен.
Для справки
Electric Light Orchestra (сокращённо ELO) — британская рок-группа из Бирмингема, созданная Джеффом Линном и Роем Вудом в 1970 году. Группа была очень популярна в 1970-е — 1980-е годы, в период с 1971 по 1986 год (основной период активности) выпустила 11 студийных альбомов.