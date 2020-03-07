В Башкирии начали отменять концерты западных звезд из-за угрозы коронавируса

Electric Light Orchestra (сокращённо ELO) — британская рок-группа из Бирмингема, созданная Джеффом Линном и Роем Вудом в 1970 году. Группа была очень популярна в 1970-е — 1980-е годы, в период с 1971 по 1986 год (основной период активности) выпустила 11 студийных альбомов.