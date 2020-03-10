Синоптики рассказали, кому грозит весеннее наводнение в Башкирии

По ее словам, из-за аномально теплой зимы толщина льда на реках стала меньше нормы на 10-35 см. уже повсюду видны промоины и проталины. Глубина промерзания почвы в этом году тоже уже среднемноголетних значений. А вот запасы воды в снежном покрове благодаря осадкам накопились в пределах нормы.