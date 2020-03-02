Глава Башкирии предупредил, что в республике ожидается сильный паводок

К такому выводу, передает Ufatime, он пришел потому что в регионе выпало довольного снега. В то же время глава республики отметил, что прогнозы весьма размытые, но добавил, что в реках и водохранилищах большая наполняемость.

В связи со своим обращением он дал правительство региона подготовиться к паводку. Ответственность руководитель Башкирии возложил на первого вице-премьера Андеря Назарова. В качестве первых заданий было дано рассмотреть готовность к паводку на заседании правительства или комиссии по ЧС.