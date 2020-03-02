Глава Башкирии предупредил, что в республике ожидается сильный паводок
Радий Хабиров предупредил членов правительства на предыдущем оперативном совещании, что в республике ожидается серьезный паводок.
К такому выводу, передает Ufatime, он пришел потому что в регионе выпало довольного снега. В то же время глава республики отметил, что прогнозы весьма размытые, но добавил, что в реках и водохранилищах большая наполняемость.
В связи со своим обращением он дал правительство региона подготовиться к паводку. Ответственность руководитель Башкирии возложил на первого вице-премьера Андеря Назарова. В качестве первых заданий было дано рассмотреть готовность к паводку на заседании правительства или комиссии по ЧС.
Напомним, в прошлом году во время подготовки к паводку начальник столичного Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов рассказал, что столица Башкирии расположена между двух рек и поэтому ей достается изрядная нагрузка во время весенних наводнений. Ежегодно из-за этого паводок может развиваться по трем сценариям.