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Posted 4 марта 2020, 05:54

Published 4 марта 2020, 05:54

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Руководитель компании «Милка» в Башкирии пойдет под суд по уголовному делу

Руководитель компании «Милка» в Башкирии пойдет под суд по уголовному делу

4 марта 2020, 05:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Кировского района в отношении директора предприятия утвердила обвинительное заключение.

По данным ведомства, в его отношении возбудили уголовное дело по факту выплаты зарплаты более двух месяцев в размере ниже минимального размера оплаты труда, полная и частичная невыплата заработной платы ( 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следователи считают, что обвиняемый в период с мая по август 2019 года выдавал зарплату 85 сотрудникам в размере ниже МРОТ, иногда и не платит вовсе. Общая сумма долга составила около 7,5 млн рублей.

Установлено также, что выплатить долг возможность была, однако деньги направили на другие цели. Обвиняемый свою вину не признал. Дело будет направлено в суд.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Прокуратура Башкортостана
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