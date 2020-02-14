Путин одобрил поправку в Конституцию об индексации зарплат

Первым вопросом на повестке дня стала процедура принятия изменений. На этот раз в нее будет включен еще один этап — общенародное голосование. По тем поправкам, с которыми согласится большинство граждан, президентом будет подписан соответствующий указ. По тем, против которых будет большинство, никаких изменений принимать не будут, сообщают «Новые известия».

Путин подчеркнул, что для него неважно, какие именно статьи будут правиться. Главное — то, что авторами поправок будут граждане России. Новый основной закон начнет действовать только после общенародного голосования, добавил президент.

По словам секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, одним из главных принципов голосования должна быть прозрачность. Она также подчеркнула, что право голоса должно быть абсолютно у всех. ЦИК в подготовке к предстоящему голосованию может взять за основу модель президентских выборов.

В ходе встречи обсуждались также конкретные поправки в конституцию. Среди предложений, поступивших в распоряжение рабочей группы, не было упоминания в конституции бога. Ранее, 1 февраля, с такой инициативой выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин поддержал предложение об обязательной индексации зарплат, поступившее от профсоюзов. Ранее он высказывался о необходимости ежегодной индексации пенсий.

Президент также подчеркнул, что, пока он находится на своем посту, однополые браки в России узаконены не будут.

В ходе встречи депутат Ольга Баталина рассказала о многочисленных предложениях закрепить в основном законе понятие традиционной семьи.

Поддержку у президента нашла также инициатива актера Машкова о запрете на отчуждение российских земель. Подобные опасения высказали артисту жители регионов во время его поездки по России. Машков пояснил, что люди опасаются начала отчуждения земель после того, как президентский срок Путина закончится.