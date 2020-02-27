mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2020, 05:28

Published 27 февраля 2020, 05:28

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Башкирии в рамках нацпроектов возведут десятки детсадов, школ и других соцобъектов

В Башкирии в рамках нацпроектов возведут десятки детсадов, школ и других соцобъектов

27 февраля 2020, 05:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
В рамках реализации майских указов Владимира Путина в текущем году в Башкирии будет освоено около 30 млрд рублей.

Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров, в 2020 году в рамках нацпроектов продолжится строительство детских садов, школ, реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов и возведение других социальных объектов.

Планируется, в частности, ввести в строй 24 детсада, заменить более 100 ФАПов, находящихся в аварийном и ветхом состоянии. Также будет достроен и введен в эксплуатацию хирургический корпус республиканского онкологического диспансера.

Отметим, что в республике уже заключены все соглашения на получение субсидий. В настоящее время идет формирование дорожных карт по каждому объекту с расчетом выйти на 100-процентную готовность к декабрю 2020 года.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Образование#Детский сад#Школа#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика