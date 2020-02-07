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Полицейские Башкирии задержали мужчину, жестоко избившего сотрудницу микрозаймов

7 февраля 2020, 05:25
Фото: mvd02
Мужчина похитил у сотрудницы 44 тысячи рублей после того, как нанес ей серию жестоких и сильных ударов по всему телу.

Подробности задержания рассказали в пресс-службе МВД по РБ. Мужчину схватили оперативники по горячим следам. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Агидели. Примечательно, что судили его ранее как раз за нанесение телесных повреждений.

По данному разбою и избиению женщины возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.

Напомним, накануне в Нефтекамске мужчина напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Мужчина, ворвавшись в кабинет в маске и перчатках, повалил сотрудницу на пол, жестоко ее избил до крови, а затем похитил 44 тысячи рублей и скрылся.

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