Полицейские Башкирии задержали мужчину, жестоко избившего сотрудницу микрозаймов

Напомним, накануне в Нефтекамске мужчина напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Мужчина, ворвавшись в кабинет в маске и перчатках, повалил сотрудницу на пол, жестоко ее избил до крови, а затем похитил 44 тысячи рублей и скрылся.