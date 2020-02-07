Полицейские Башкирии задержали мужчину, жестоко избившего сотрудницу микрозаймов

Подробности задержания рассказали в пресс-службе МВД по РБ. Мужчину схватили оперативники по горячим следам. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Агидели. Примечательно, что судили его ранее как раз за нанесение телесных повреждений.
По данному разбою и избиению женщины возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.
Напомним, накануне в Нефтекамске мужчина напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Мужчина, ворвавшись в кабинет в маске и перчатках, повалил сотрудницу на пол, жестоко ее избил до крови, а затем похитил 44 тысячи рублей и скрылся.