Жители Дальнего Востока больше всего обеспокоены коронавирусом – исследование

Выяснилось, что активнее всего вирус обсуждали в городах Дальнего Востока и Забайкалья: во Владивостоке эта тема звучит в 35% публикаций пользователей. В Чите и Благовещенске доля тем, в которых фигурирует вирус, составляет 33% и 28% соответственно. В Хабаровске такие публикации составляют четверть (26%) от всех обсуждений новостей. Также в топ-5 городов, жители которых активно обсуждают вирус, вошел Воронеж (23%), где горожане активно комментировали посты о первом в городе предполагаемом пациенте с заболеванием. Замыкают пятерку Саратов, Челябинск, Москва, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.