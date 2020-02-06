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Жители Дальнего Востока больше всего обеспокоены коронавирусом – исследование

6 февраля 2020, 09:09
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники проанализировала, как нарастало обсуждение нового коронавируса 2019-nCoV за последнюю неделю, и выяснила, что интенсивнее всего вирус обсуждают жители Дальнего Востока и Забайкалья.

Появление нового вируса стало событием в медиа и трендом обсуждения в социальных сетях. Не стали исключением и пользователи ОК, которые всегда живо реагируют на актуальные события и обсуждают их со своими друзьями и близкими в соцсети.

За последнюю неделю в ОК упомянули вирус 80 тысяч раз, при этом в сутки в соцсети создаются более 5 тысяч постов, содержащих производные слова «коронавирус». Количество авторов публикаций превысило 40 тысяч человек. Общее число публикаций, комментариев, «классов» и репостов о вирусе за последнюю неделю превысило 1 млн.

С помощью сервиса Brand Analytics и собственных данных ОК проанализировали, какую долю в определенном городе в последнюю неделю занимала тема вируса в общем потоке обсуждения новостей в социальной сети.

Выяснилось, что активнее всего вирус обсуждали в городах Дальнего Востока и Забайкалья: во Владивостоке эта тема звучит в 35% публикаций пользователей. В Чите и Благовещенске доля тем, в которых фигурирует вирус, составляет 33% и 28% соответственно. В Хабаровске такие публикации составляют четверть (26%) от всех обсуждений новостей. Также в топ-5 городов, жители которых активно обсуждают вирус, вошел Воронеж (23%), где горожане активно комментировали посты о первом в городе предполагаемом пациенте с заболеванием. Замыкают пятерку Саратов, Челябинск, Москва, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Обсуждение коронавируса в России приобрело массовый характер, поэтому суммарное число публикаций в ОК соответствует размерам регионов и активности пользователей в них. В пятерку лидеров вошли Москва, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Челябинская области.

При этом пользователи при обсуждении коронавируса активно делятся друг с другом полезным контентом, информирующем о способах защиты от заболевания. Одним из самых популярных визуальных материалов стал пост с инфографикой о мерах профилактики, запущенный Минздравом РФ: охват поста составил более 3 млн человек.

Топ-10 российских городов, в которых наиболее интенсивно обсуждают вирус:

Город

Доля упоминаний вируса в общем потоке обсуждения новостей

Владивосток

35%

Чита

33%

Благовещенск

28%

Хабаровск

26%

Воронеж

23%

Челябинск

23 %

Саратов

22%

Москва

21%

Улан-Удэ

21%

Санкт-Петербург

20%

Топ-5 регионов с наибольшим количеством публикаций о вирусе в ОК:

Регион

Доля региона от общего числа обсуждений вируса в соцсети

Москва

11.04%

Краснодарский край

3.91%

Свердловская область

3.86%

Ростовская область

3.78%

Челябинская область

3.37%
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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