Жители Дальнего Востока больше всего обеспокоены коронавирусом – исследование

Появление нового вируса стало событием в медиа и трендом обсуждения в социальных сетях. Не стали исключением и пользователи ОК, которые всегда живо реагируют на актуальные события и обсуждают их со своими друзьями и близкими в соцсети.
За последнюю неделю в ОК упомянули вирус 80 тысяч раз, при этом в сутки в соцсети создаются более 5 тысяч постов, содержащих производные слова «коронавирус». Количество авторов публикаций превысило 40 тысяч человек. Общее число публикаций, комментариев, «классов» и репостов о вирусе за последнюю неделю превысило 1 млн.
С помощью сервиса Brand Analytics и собственных данных ОК проанализировали, какую долю в определенном городе в последнюю неделю занимала тема вируса в общем потоке обсуждения новостей в социальной сети.
Выяснилось, что активнее всего вирус обсуждали в городах Дальнего Востока и Забайкалья: во Владивостоке эта тема звучит в 35% публикаций пользователей. В Чите и Благовещенске доля тем, в которых фигурирует вирус, составляет 33% и 28% соответственно. В Хабаровске такие публикации составляют четверть (26%) от всех обсуждений новостей. Также в топ-5 городов, жители которых активно обсуждают вирус, вошел Воронеж (23%), где горожане активно комментировали посты о первом в городе предполагаемом пациенте с заболеванием. Замыкают пятерку Саратов, Челябинск, Москва, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
Обсуждение коронавируса в России приобрело массовый характер, поэтому суммарное число публикаций в ОК соответствует размерам регионов и активности пользователей в них. В пятерку лидеров вошли Москва, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Челябинская области.
При этом пользователи при обсуждении коронавируса активно делятся друг с другом полезным контентом, информирующем о способах защиты от заболевания. Одним из самых популярных визуальных материалов стал пост с инфографикой о мерах профилактики, запущенный Минздравом РФ: охват поста составил более 3 млн человек.
Топ-10 российских городов, в которых наиболее интенсивно обсуждают вирус:
|
Город
|
Доля упоминаний вируса в общем потоке обсуждения новостей
|
Владивосток
|
35%
|
Чита
|
33%
|
Благовещенск
|
28%
|
Хабаровск
|
26%
|
Воронеж
|
23%
|
Челябинск
|
23 %
|
Саратов
|
22%
|
Москва
|
21%
|
Улан-Удэ
|
21%
|
Санкт-Петербург
|
20%
Топ-5 регионов с наибольшим количеством публикаций о вирусе в ОК:
|
Регион
|
Доля региона от общего числа обсуждений вируса в соцсети
|
Москва
|
11.04%
|
Краснодарский край
|
3.91%
|
Свердловская область
|
3.86%
|
Ростовская область
|
3.78%
|
Челябинская область
|
3.37%