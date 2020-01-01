Дизайн от ветеринара, нежные чиновники, банкеты: топ госзакупок в Башкирии 2019 года

Posted 1 января 2020, 06:19
Published 1 января 2020, 06:19
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
В только что ушедшем 2019 году случилось несколько госзакупок, то есть, закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд и финансируемых, соответственно, из государственной, в данном случае, республиканской казны. То есть, другими словами, за наш с вами счет, дорогие читатели.
У нас, конечно, не принято пока бюджетные деньги по праву считать деньгами налогоплательщиков, то есть наши с вами и строго требовать отчет об их эффективном использовании. Надеемся, что это пока. И пока вспомним, куда, помимо всего прочего, уходили в минувшем году народные деньги.
Итак, начнем, пожалуй, с нежных тел минфиновских госслужащих. Дело в том, что в следующем 2020 году мы с вами скинемся в размере 1,2 миллиона рублей на то, чтобы работники республиканского минфина с комфортом и в тепле доезжали до своей работы.
Видимо, с проводимой вот уже скоро полтора года будет в республике великой транспортной реформой не все в порядке: вон даже госслужащие на своих нежных телесах заметили, что неудобно доезжать до работы в тесных «пазиках» и заказали себе отдельный подвоз до работы из Черниковки и Сипайлово по утрам.
И ладно если бы это были перевозки, допустим, из труднодоступных районов, расположенных за городом. Или если бы сотрудники министерства сами своими кровными рублями скинулись бы себе на удовольствие. Но нет: мы не только в «пазиках» терпеть будем, но и дамам и господам оплатим комфортный проезд.
Чтобы два раза не вставать: еще минфин Башкирии в прошлом году купил 50 противогазов на 153 тысяч рублей.
Еще одна госзакупка, которая вызывает не только вопросы, но и недоумение. Хотелось бы, чтобы вопросы и недоумение были вызваны не только у нас, но и у тех, у кого эти чувства тоже должны были быть вызваны автоматически. Разные контрольные органы, например.
Здесь речь сейчас пойдет о другом министерстве – образования, которое прошедшим тендером покажет мастерство экономии. Ведомство провело тендер на оказание услуг по перелету делегации детей и взрослых в количестве 142 человек на елку в Москву. Перелет туда-обратно 24-26 декабря 2019 обойдется бюджету в 2,7 миллиона рублей. В среднем это получается по 19 тысяч рублей на человека.
Однако среднерыночная цена билета в Москву и обратно на эти даты в два раза ниже – 8-9 тысяч рублей. И что самое интересное. В прошлом году республиканский минобр точно также заплатил той же авиакомпании «Уральские авиалинии» 2,7 миллиона рублей за перевозку на елку 142 человек. При этом в прошлом году среднерыночная цена билета в оба конца стоила 13 тысяч рублей. В этом году на треть дешевле. Но общая сумма не изменилась. Хм, как говорится.
Следующий тендер заслуживает особого внимания и сам по себе и по причине того, что в уфимском сегменте Facebook он наделал много шума. В обсуждении темы аж принимали участие не последние люди с Тукаева, 46, а это о многом говорит.
Так вот, республиканский Госкомитет поначалу объявил тендер на разработку дизайна (брендбука) общественного транспорта Башкирии за 3,5 миллиона рублей. Тут странно то, что, во-первых, логотип транспорта, который нужно разработать, уже давно используется в виде тамги. А во-вторых, в ходе торгов, когда, собственно, и началось бурное обсуждение этой темы в соцсетях, цена резко упала с 3,5 миллиона до 175 тысяч рублей, то есть, ровно в 20 раз.
И теперь самое интересное: тендер выиграл и будет рисовать дизайн всего башкирского транспорта не какой-нибудь известный дизайнер, а буквально, ветеринар – поставщик кормов для животных в органы МВД и ФСИН.
Отдельная тема госзакупок – банкеты от имени главы или правительства Башкирии. Это когда в Уфе проводится какое-то федеральное мероприятие, приезжает куча гостей, которых кормят и поят за бюджетный счет. Ничего плохого, конечно же, в этом нет. Более того, представительские расходы – вещь необходимая. Однако некоторые вопросы все же возникают.
Например, прошел в Уфе совет архивных учреждений Приволжского федерального округа (ПФО). На то, чтобы накормить и напоить архивариусов со всего ПФО бюджет потратил 650 тысяч рублей. В эту сумму был включен также и официальный прием от имени правительства Башкирии с изысканными блюдами, вином и водкой.
Гостей Дня героев накормили и напоили на 1,0 миллион рублей. Это включая официальный прием от имени главы республики. Да, тоже с вкусными блюдами и спиртными напитками за бюджетный счет.
Инвесторов накормили на 0,5 миллиона рублей. Участников межрегионального форума накормили и напоили на 0,6 миллиона рублей. Молодых госслужащих со всей страны тоже не только накормили, но и на банкет от имени правительства позвали: общая цена вопроса 2,3 миллиона рублей.
Напомним, что дефицит бюджета Башкирии в ближайшие три года превысит 60 миллиардов рублей. А в одной только Уфе не хватает 38 детских садов. Может быть, не всегда обязательно архивариусов и других гостей Дня героев кормить и поить вином с водкой за бюджетный счет. Копейка рубль бережет – не зря же предки это придумали.
Вспомним еще несколько интересных тендеров, состоявшихся в только что канувшем в прошлое году.
Уфимская компании НИПИ НГ «Петон» выиграла крупный тендер у «Газпрома» – далеко не впервые. На этот на сумму более 10 миллиардов рублей. Владельцы уфимской фирмы попали в топ крупнейших миллиардеров Башкирии. А Уфимское же подразделение «Газпрома», «Газпром Трансгаз Уфа» провело очень подробное маркетинговое исследование шоколада, выбирая новогодние подарки для детей сотрудников.
Республиканское министерство экологии и природопользования за 1,0 миллион рублей отремонтирует фонтан, расположенный на территории ведомства. Казалось бы, ничего интересного, если не знать, что в далекие 1990-е годы этот пятачок (где сейчас фонтан) был местом притяжения неформальной уфимской молодежи.
Снова минфин Башкирии, который купил специальный прибор для уничтожения документов, шредер. Надеемся, ненужных документов. В это же время для республиканских властей приобрели спецоборудование от прослушивания телефонов.
Республиканское министерство спорта провело социологическое исследование на тему наркотиков. А чиновникам, работающим в области социального обеспечения населения, обновят знания. Может быть, общественная среда станет более доступной для всех людей, особенно для тех, для кого она сейчас недоступна. Ну, надеяться-то на это хотя бы можно?
В наступившем году Медиакорсеть продолжит внимательно следить за тем, куда уходят народные деньги.