Дизайн от ветеринара, нежные чиновники, банкеты: топ госзакупок в Башкирии 2019 года

Однако среднерыночная цена билета в Москву и обратно на эти даты в два раза ниже – 8-9 тысяч рублей. И что самое интересное. В прошлом году республиканский минобр точно также заплатил той же авиакомпании «Уральские авиалинии» 2,7 миллиона рублей за перевозку на елку 142 человек. При этом в прошлом году среднерыночная цена билета в оба конца стоила 13 тысяч рублей. В этом году на треть дешевле. Но общая сумма не изменилась. Хм, как говорится.