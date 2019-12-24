В Москве в квартире пенсионерки нашли скелет

Пожилая женщина проживает одна с 1993 года. Жильцы дома на протяжении пяти лет жаловались на зловоние, исходящее из ее двухкомнатной квартиры. Накануне пенсионерка разрешила коммунальщикам очистить свое жилье от мусора. На третий день работ в квартире был обнаружен скелет человека. Хозяйка жилища заявила полицейским, что кости ей подбросили.