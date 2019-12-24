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В Москве в квартире пенсионерки нашли скелет

24 декабря 2019, 14:49
Фото: pxhere.com
В Москве в жилище 62-летней женщины обнаружили скелетированные останки человека.

По словам соседей, пенсионерка на протяжении нескольких лет приносила в свою квартиру различный мусор, найденный на улице. Москвичка уходила из дома рано утром, а назад приходила поздно вечером. Об этом информирует RNS.

Пожилая женщина проживает одна с 1993 года. Жильцы дома на протяжении пяти лет жаловались на зловоние, исходящее из ее двухкомнатной квартиры. Накануне пенсионерка разрешила коммунальщикам очистить свое жилье от мусора. На третий день работ в квартире был обнаружен скелет человека. Хозяйка жилища заявила полицейским, что кости ей подбросили.

Позже женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Ее госпитализировали. В больнице москвичке окажут помощь, в том числе и психиатрического характера.

Установлением личности человека, которому принадлежат найденные в квартире останки, занимаются эксперты-криминалисты.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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