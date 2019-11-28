В Петербурге заминировали здание городского суда

ФедералПресс пишет, что согласно имеющейся информации, террористы контролируют входы и подъезды к зданию. В случае, если вблизи здания появится оцепление и взрывотехники, террористы могут активировать взрывчатку. При этом, преступники требуют вернуть долг, сумма которого составляет сто двадцать миллионов рублей.