В Петербурге заминировали здание городского суда

Posted 28 ноября 2019, 16:07
Published 28 ноября 2019, 16:07
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
ФедералПресс пишет, что согласно имеющейся информации, террористы контролируют входы и подъезды к зданию. В случае, если вблизи здания появится оцепление и взрывотехники, террористы могут активировать взрывчатку. При этом, преступники требуют вернуть долг, сумма которого составляет сто двадцать миллионов рублей.
Отмечается, что сотрудники Санкт-Петербургского городского суда уже сообщили об угрозах в правоохранительные органы. В настоящее время в здании осуществляется эвакуация.