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Posted 28 ноября 2019, 16:07

Published 28 ноября 2019, 16:07

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Петербурге заминировали здание городского суда

В Петербурге заминировали здание городского суда

28 ноября 2019, 16:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Санкт-Петербурге заминировали городской суд, а террористы прислали угрозы на электронную почту.

ФедералПресс пишет, что согласно имеющейся информации, террористы контролируют входы и подъезды к зданию. В случае, если вблизи здания появится оцепление и взрывотехники, террористы могут активировать взрывчатку. При этом, преступники требуют вернуть долг, сумма которого составляет сто двадцать миллионов рублей.

Отмечается, что сотрудники Санкт-Петербургского городского суда уже сообщили об угрозах в правоохранительные органы. В настоящее время в здании осуществляется эвакуация.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия#Новости
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