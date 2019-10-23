Медицина в ПФО: стабильность — не признак мастерства

В предыдущих рейтингах всегда были явные лидеры и явные аутсайдеры по объему финансирования медицины в расчете на душу населения. Разница между лучшим и худшими порой удивляла. Но регионы ПФО — совсем другая история: удивительная стабильность с разбросом разве что от середнячков до откровенно бедных регионов. Можно смело утверждать, что лидеров в Поволжье нет. Даже Татарстан лишь немногим обгоняет Калмыкию и Крым из предыдущего рейтинга.