Медицина в ПФО: стабильность — не признак мастерства

Posted 23 октября 2019, 11:06
Published 23 октября 2019, 11:06
Modified 17 октября 2022, 20:12
Updated 17 октября 2022, 20:12
Как показывают предыдущие рейтинги — идеальной системы здравоохранения нет ни в одном регионе. Что касается ПФО, то в его составе есть Татарстан, где проходят проверку многие передовые технологии, подкрепленные нефтяными доходами, Нижегородская область, где идут попытки привлекать население к формированию бюджета, и Мордовия с практически заново отстроенным к Чемпионату мира по футболу Саранском.
В предыдущих рейтингах всегда были явные лидеры и явные аутсайдеры по объему финансирования медицины в расчете на душу населения. Разница между лучшим и худшими порой удивляла. Но регионы ПФО — совсем другая история: удивительная стабильность с разбросом разве что от середнячков до откровенно бедных регионов. Можно смело утверждать, что лидеров в Поволжье нет. Даже Татарстан лишь немногим обгоняет Калмыкию и Крым из предыдущего рейтинга.
Ни в одном их 14 регионов Приволжского федерального округа, по итогам первого полугодия, майские указы президента по части зарплат не выполнены. Теоретически, средние зарплаты врачей должны быть как минимум в 2 раза выше средних по региону. Но данные Росстата говорят о том, что в данном случае можно выбирать только «лучших из худших».