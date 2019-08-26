Деньги решают не все: как работает система здравоохранение на западе и востоке России

На все том же совещании у Владимира Путина Вероника Скворцова предложила установить для врачей минимальный размер оплаты труда на уровне в 170% от средней зарплаты по региону для врачей первичного звена, участковых и врачей узкой практики, и 200% — от средней по региону для врачей скорой помощи. При этом в мае 2012 года Владимир Путин издавал указ, согласно которому средняя зарплата врачей только к 2018 году должна быть не ниже 200% от средней по региону. Сейчас — во второй половине 2019 года — практически нет ни одного региона, выполнившего этот указ.