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Posted 26 августа 2019, 12:22

Published 26 августа 2019, 12:22

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Деньги решают не все: как работает система здравоохранение на западе и востоке России

Деньги решают не все: как работает система здравоохранение на западе и востоке России

26 августа 2019, 12:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Как и в чем самый западный регион страны пытается перенять европейский опыт и как организована система здравоохранения в Приморском крае.

На недавнем совещании с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой Владимир Путин заявил о провале в первичном звене медицины. Не хватает врачей, лекарств, реальных зарплат не хватает на реальную жизнь. При этом Вероника Скворцова докладывает об успехах в сфере.

Согласно статистике, самые щедрые в медицине регионы — северные. При этом к Крайнему Северу по этим критериям добавился самый Дальний Восток — Камчатка и Сахалин. На фоне щедрого Сахалина Забайкальский край с более чем двадцатикратным отставанием от лидера, и Бурятия — с десятикратным — выглядят, по меньшей мере, скромно.

Тем не менее практика показывает, что деньги решают не все — многое зависит от качества управления, от того, куда и как их тратят. Так, например, счетная палата Сахалинской области выявила многомиллионные нарушения в расходовании средств программы развития здравоохранения: на строительство психбольницы потрачено уже более 1 млрд руб., но завершение строительства не приближается. Дефицит денежных средств в Забайкальском крае привел к тому, что в больнице поселка Вершино-Дарасунский из-за нехватки расходных материалов сотрудники вынуждены стирать бинты.

На все том же совещании у Владимира Путина Вероника Скворцова предложила установить для врачей минимальный размер оплаты труда на уровне в 170% от средней зарплаты по региону для врачей первичного звена, участковых и врачей узкой практики, и 200% — от средней по региону для врачей скорой помощи. При этом в мае 2012 года Владимир Путин издавал указ, согласно которому средняя зарплата врачей только к 2018 году должна быть не ниже 200% от средней по региону. Сейчас — во второй половине 2019 года — практически нет ни одного региона, выполнившего этот указ.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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