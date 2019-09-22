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Posted 22 сентября 2019, 08:35

Published 22 сентября 2019, 08:35

Modified 17 октября 2022, 20:05

Updated 17 октября 2022, 20:05

Система здравоохранения на Кавказе и юге России: стабильно, но посредственно

Система здравоохранения на Кавказе и юге России: стабильно, но посредственно

22 сентября 2019, 08:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в «Новых известиях».

В Краснодарском крае — регионе с наиболее крепкой экономикой среди регионов ЮФО и СКФО, власти часто отчитываются об открытии врачебных кабинетов, внедрении современной техники в больницы. Но стоит отойти в сторону от крупных городов и туристических центров вроде Сочи — и все кардинально меняется. При этом ситуация порой настолько сложная, что тревогу начинают бить сами врачи.

И если не все хорошо с доступностью медицины, то это становится проблемой даже в регионах с низкой заболеваемостью. Чечня славится самым низким в России уровнем онкологических заболеваний. Но если случается несчастье, то приходится столкнуться и с нехваткой врачей, и с их некомпетентностью, и с нехваткой мест в больницах.

Минимальная зарплата врачей первичного звена, участковых и узкой практики должна быть на уровне 170% от средней по региону, а врачей скорой помощи — не ниже 200%. Ни один из регионов ЮФО и СКФО даже не приблизился к выполнению майского указа 2012 года.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

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