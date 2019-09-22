Система здравоохранения на Кавказе и юге России: стабильно, но посредственно

И если не все хорошо с доступностью медицины, то это становится проблемой даже в регионах с низкой заболеваемостью. Чечня славится самым низким в России уровнем онкологических заболеваний. Но если случается несчастье, то приходится столкнуться и с нехваткой врачей, и с их некомпетентностью, и с нехваткой мест в больницах.