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Posted 17 июля 2019, 07:24

Published 17 июля 2019, 07:24

Modified 17 октября 2022, 20:06

Updated 17 октября 2022, 20:06

Здравоохранение на Урале: система и ее сбои

Здравоохранение на Урале: система и ее сбои

17 июля 2019, 07:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Проблемы своевременной и качественной медицинской помощи по-прежнему остаются самыми острыми в России.

Реформа системы здравоохранения, ставшая причиной очень большого количества претензий к больницам, сказалась не только на количестве и доступности медучреждений, но и на количестве врачей. В итоге она привела к массовым сокращениям медперсонала, росту нагрузки на оставшихся медиков и жесткому нормированию времени приема. При этом только на бумажную бюрократию уходит треть времени приема, а значит на самого пациента остается примерно 5-7 минут.

Кроме того, согласно майским указам Президента России Владимира Путина, врачи должны получать зарплату в 2 раза больше средней суммы по региону, а средний медицинский персонал — не меньше средней по региону. Формально майский указ сейчас выполнен только в Курганской области. Впрочем, дело в низких зарплатах в регионе: в среднем средний заработок составляет 27,7 тыс. руб. в месяц.

Подробнее можно прочитать в исследовании «Новых Известий».

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