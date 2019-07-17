Здравоохранение на Урале: система и ее сбои

Реформа системы здравоохранения, ставшая причиной очень большого количества претензий к больницам, сказалась не только на количестве и доступности медучреждений, но и на количестве врачей. В итоге она привела к массовым сокращениям медперсонала, росту нагрузки на оставшихся медиков и жесткому нормированию времени приема. При этом только на бумажную бюрократию уходит треть времени приема, а значит на самого пациента остается примерно 5-7 минут.