Ильдар Абдразаков примет участие в концерте «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям»

В этот вечер прозвучат известные оперные арии из европейских и отечественных произведений под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Заявлены выступления Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Ильдара Абдразакова, Луки Сальси и Екатерины Губановой. За дирижерским пультом — Константин Орбелян и Павел Клиничев. Вести концерт будет Юлиан Макаров (телеканал «Культура»). Все собранные средства пойдут на лечение подопечных Русфонда — постоянного благотворительного партнера проекта. Организатор концерта — благотворительный фонд им. Д. Хворостовского.