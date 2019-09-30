Ильдар Абдразаков примет участие в концерте «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям»

Posted 30 сентября 2019, 09:23
Published 30 сентября 2019, 09:23
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
В этот вечер прозвучат известные оперные арии из европейских и отечественных произведений под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Заявлены выступления Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Ильдара Абдразакова, Луки Сальси и Екатерины Губановой. За дирижерским пультом — Константин Орбелян и Павел Клиничев. Вести концерт будет Юлиан Макаров (телеканал «Культура»). Все собранные средства пойдут на лечение подопечных Русфонда — постоянного благотворительного партнера проекта. Организатор концерта — благотворительный фонд им. Д. Хворостовского.
Первый концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям» состоялся в 2014 году в Кремлевском дворце. В 2018 году четвертый концерт прошел на родине Дмитрия Хворостовского в Красноярске и был посвящен памяти известного певца.