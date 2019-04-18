Ильдар Абдразаков получил премию музыкальной критики Франко Аббьяти

Премия в области академической музыки Premio Franco Abbiati della Critica Musicale Italiana присуждается итальянской Национальной ассоциацией музыкальной критики ежегодно с 1980 года и названная в честь музыковеда Франко Аббьяти, считается одной из самых престижных музыкальных наград в мире классической музыки.