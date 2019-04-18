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Ильдар Абдразаков получил премию музыкальной критики Франко Аббьяти

18 апреля 2019, 06:25
Фото: Артур Салимов / mkset.ru
Он признан лучшим певцом года.

Оперный певец завоевал награду в номинации «вокал» вместе с сопрано из Италии Федерикой Ломбарди за достижения в области академической музыки за 2018 год.

Премия в области академической музыки Premio Franco Abbiati della Critica Musicale Italiana присуждается итальянской Национальной ассоциацией музыкальной критики ежегодно с 1980 года и названная в честь музыковеда Франко Аббьяти, считается одной из самых престижных музыкальных наград в мире классической музыки.

Напомним, 27 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе состоится мировая премьера спектакля Ильдара Абдразакова «Аттила». Ильдар Абдразаков выйдет на сцену в партии Аттилы 27 апреля и 5 мая. В постановке задействованы заслуженный артист России Евгений Акимов, обладатель премии Олега Янковского Василий Ладюк, народный артист Башкирии Аскар Абдразаков.

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#Новости#Театр#Музыка#Андрей Королев#Культура
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