Ильдар Абдразаков получил премию музыкальной критики Франко Аббьяти

Оперный певец завоевал награду в номинации «вокал» вместе с сопрано из Италии Федерикой Ломбарди за достижения в области академической музыки за 2018 год.
Премия в области академической музыки Premio Franco Abbiati della Critica Musicale Italiana присуждается итальянской Национальной ассоциацией музыкальной критики ежегодно с 1980 года и названная в честь музыковеда Франко Аббьяти, считается одной из самых престижных музыкальных наград в мире классической музыки.
Напомним, 27 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе состоится мировая премьера спектакля Ильдара Абдразакова «Аттила». Ильдар Абдразаков выйдет на сцену в партии Аттилы 27 апреля и 5 мая. В постановке задействованы заслуженный артист России Евгений Акимов, обладатель премии Олега Янковского Василий Ладюк, народный артист Башкирии Аскар Абдразаков.