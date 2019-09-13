В России уменьшилось количество уклонистов от службы в армии

Posted 13 сентября 2019, 11:41
Published 13 сентября 2019, 11:41
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
В частности, он отметил, что в текущем году на 18% сократилось число преступлений против военной службы, а количество уклонений от ее прохождения снизилось на треть.
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих СПЧ Сергей Кривенко ранее подчеркивал в интервью, что к оценке этой статистики нужно подходить грамотно:
— Количество уклонистов в одну тысячу человек — цифра реальная. А вот 20 тысяч — на наш взгляд от реальности была довольно далека. Потому что уклонистом можно считать того, против кого возбуждено административное или уголовное дело. Уголовных дел не более 200-300 в год в последнее время возбуждалось. И чуть больше по административным делам — вот это и есть число уклонистов. А 20 тысяч — это то количество молодых людей, которых не смогли по тем или иным причинам разыскать в разное время для вручения повестки. Они числились на учете, им посылались повестки — а они не приходили в военкомат.
При этом, по словам Сергея Кривенко, последние 15 лет проблем с количеством призывников в России не возникает.