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Posted 13 сентября 2019, 11:41

Published 13 сентября 2019, 11:41

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В России уменьшилось количество уклонистов от службы в армии

В России уменьшилось количество уклонистов от службы в армии

13 сентября 2019, 11:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Валерий Петров на заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью в Вооруженных силах и других войсках.

В частности, он отметил, что в текущем году на 18% сократилось число преступлений против военной службы, а количество уклонений от ее прохождения снизилось на треть.

Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих СПЧ Сергей Кривенко ранее подчеркивал в интервью, что к оценке этой статистики нужно подходить грамотно:

— Количество уклонистов в одну тысячу человек — цифра реальная. А вот 20 тысяч — на наш взгляд от реальности была довольно далека. Потому что уклонистом можно считать того, против кого возбуждено административное или уголовное дело. Уголовных дел не более 200-300 в год в последнее время возбуждалось. И чуть больше по административным делам — вот это и есть число уклонистов. А 20 тысяч — это то количество молодых людей, которых не смогли по тем или иным причинам разыскать в разное время для вручения повестки. Они числились на учете, им посылались повестки — а они не приходили в военкомат.

При этом, по словам Сергея Кривенко, последние 15 лет проблем с количеством призывников в России не возникает.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Армия
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