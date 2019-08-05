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Posted 5 августа 2019, 17:20

Published 5 августа 2019, 17:20

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Площадь пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока уменьшилась

5 августа 2019, 17:20
В Сибири и на Дальнем Востоке общая площадь охваченных пожаром лесов сократилась с 2,8 до 2,4 миллионов гектаров.

Об этом стало известно 5 августа из сообщения пресс-службы МЧС, информирует газета «Известия».

Отмечается, что в настоящее время в Якутии, Красноярском края и Иркутской области остается 441 очаг возгорания. В то же время 31 из них уж локализован.

За сутки на горящие леса силами авиации МЧС было сброшено примерно 900 тонн воды. К тушению огня привлечены 611 специалистов и 32 единицы техники из аэромобильных группировок. Еще 440 человек, а также 13 единицы техники находятся в резерве.

Примерно 126 тысяч гектаров удалось потушить к началу утра 5 августа. «Авиалесоохрана» ожидает поставок 2,6 тысяч патронов для вызова осадков.

#Ольга Земскова#Происшествия#Новости
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