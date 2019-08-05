Площадь пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока уменьшилась

Posted 5 августа 2019, 17:20
Published 5 августа 2019, 17:20
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
Отмечается, что в настоящее время в Якутии, Красноярском края и Иркутской области остается 441 очаг возгорания. В то же время 31 из них уж локализован.
За сутки на горящие леса силами авиации МЧС было сброшено примерно 900 тонн воды. К тушению огня привлечены 611 специалистов и 32 единицы техники из аэромобильных группировок. Еще 440 человек, а также 13 единицы техники находятся в резерве.
Примерно 126 тысяч гектаров удалось потушить к началу утра 5 августа. «Авиалесоохрана» ожидает поставок 2,6 тысяч патронов для вызова осадков.